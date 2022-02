C’è posta per te ospiti, Maria De Filippi ospita Pio e Amedeo: quello che succederà nella nuova puntata (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nello storico people show di Canale5 Maria De Filippi sarà raggiunta dai comici foggiani per una parentesi divertente tra le tante storie che saranno raccontate sabato 19 febbraio 2022. Pio e Amedeo saranno infatti i super ospiti del nuovo appuntamento con il programma più emozionante della televisione italiana. A partire dalle ore 21:30 la regina della tv conduce il sesto appuntamento stagionale che porterà nuovamente il pubblico alla scoperta di storie dense di sentimenti tra amori, addii e toccanti racconti. Scopri tutto quello che succederà nella nuova puntata e chi sono tutti gli ospiti dello show. C’è posta per te: la sesta puntata della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nello storico people show di Canale5Desarà raggiunta dai comici foggiani per una parentesi divertente tra le tante storie che saranno raccontate sabato 19 febbraio 2022. Pio esaranno infatti i superdel nuovo appuntamento con il programma più emozionante della televisione italiana. A partire dalle ore 21:30 la regina della tv conduce il sesto appuntamento stagionale che porteràmente il pubblico alla scoperta di storie dense di sentimenti tra amori, addii e toccanti racconti. Scopri tuttochee chi sono tutti glidello show. C’èper te: la sestadella ...

