C’è Posta per Te, anticipazioni sabato 19 febbraio 2022: chi sono gli ospiti della puntata, le storie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come ogni sabato l’appuntamento su Canale 5 è con C’è Posta per Te, il programma di successo condotto, ormai da anni, da Maria De Filippi. Una sorta di ‘romanzo popolare’, che appassiona milioni di telespettatori: ma cosa succederà sabato 19 febbraio? Chi arriverà per fare una sorpresa ai protagonisti delle storie? C’è Posta per Te anticipazioni 19 febbraio 2022: chi sono gli ospiti La settimana scorsa, dopo la pausa ‘sanremese’, non sono mancate le risate con Luciana Littizzetto, che ha deciso di mandare la Posta ad Alex Belli, Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro. Poi, c’è stato il momento delle grandi emozioni con Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come ognil’appuntamento su Canale 5 è con C’èper Te, il programma di successo condotto, ormai da anni, da Maria De Filippi. Una sorta di ‘romanzo popolare’, che appassiona milioni di telespettatori: ma cosa succederà19? Chi arriverà per fare una sorpresa ai protagonisti delle? C’èper Te19: chigliLa settimana scorsa, dopo la pausa ‘sanremese’, nonmancate le risate con Luciana Littizzetto, che ha deciso di mandare laad Alex Belli, Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro. Poi, c’è stato il momento delle grandi emozioni con Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che ...

Advertising

CorriereCitta : C'è Posta per Te, anticipazioni sabato 19 febbraio 2022: chi sono gli ospiti della puntata, le storie #cepostaperte - Kristina_Claret : @GiulianoV12 @MirellaPascali Le risulta che la stragrande maggioranza dei 'migranti' lavori ? Che sia over 50 o ch… - Giovann34579453 : Anche oggi, non c'è nulla di nuovo.Le bollette della luce e gas sono arrivate nella cassetta della posta degli ital… - Michele35978010 : RT @HoaraBorselli: Stasera PapaFrancesco sarà da Fazio, ieri Mattarella ha telefonato ad Amadeus..Manca solo Draghi che risponda “c’è post… - andreisepotessi : @matteosalvinimi E cambiare la vita degli ITALIANI al lavoro e in posta (per la pensione)? Dove c….avolo vivi? -