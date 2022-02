C'è posta per te, anticipazioni 19 febbraio: gli ospiti della puntata (Di venerdì 18 febbraio 2022) C'è posta per te, il programma che da anni offre alle persone comuni la possibilità di riallacciare rapporti difficili, torna con una nuova puntata il 19 febbraio. Ad accogliere i protagonisti delle storie e gli ospiti Vip in studio che faranno delle sorprese, ci sarà come sempre l'impeccabile padrona di casa Maria De Filippi. Questa settimana, il people show si sfiderà con la nuova edizione di Affari tuoi-formato famiglie in una lotta per gli ascolti senza esclusione di colpi. C'è posta per te, anticipazioni 19 febbraio: le storie della puntata di domani C'è posta per te da tantissimi anni aiuta le persone a risolvere situazioni familiari piuttosto complesse e possibilmente a riallacciare i rapporti che si sono rotti ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) C'èper te, il programma che da anni offre alle persone comuni la possibilità di riallacciare rapporti difficili, torna con una nuovail 19. Ad accogliere i protagonisti delle storie e gliVip in studio che faranno delle sorprese, ci sarà come sempre l'impeccabile padrona di casa Maria De Filippi. Questa settimana, il people show si sfiderà con la nuova edizione di Affari tuoi-formato famiglie in una lotta per gli ascolti senza esclusione di colpi. C'èper te,19: le storiedi domani C'èper te da tantissimi anni aiuta le persone a risolvere situazioni familiari piuttosto complesse e possibilmente a riallacciare i rapporti che si sono rotti ...

