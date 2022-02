Cavalluccio Marino eliminato a Il Cantante Mascherato | ecco chi c’era sotto la maschera

(Di sabato 19 febbraio 2022)è la terzaeliminata a Il. Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso) ed Aquila (Alba Parietti) ad aver avuto la peggio a chiusura di puntata è stato. Il pesce, dopo aver duettato con Peppino Di Capri, è finito al ballottaggio con Pinguino e Drago ed ha ottenuto meno voti.lasi nascondeva Cristina D’Avena, che nel corso della prima puntata ha duettato con il Pinguino. Milly Carlucci che fa risparmiare la Rai sui tamponi chiamando come ospiti gli stessi Vip che sonole maschere #Il— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 18, ...

Sara_about : RT @Marco_p3: Assurdo sia stato smascherato il Cavalluccio Marino, la cui identità era incertissima quando in gara ci sono Fogli, Pupo e so… - Cicodecuba1 : Quindi il cavalluccio marino e CRISTINA D'AVENA? @caterinabalivo - UgoBaroni : RT @Cinguetterai_: Cavalluccio Marino era Cristina D’Avena #IlCantanteMascherato - fanpage : #IlCantanteMascherato Aquila e Cavalluccio Marino sono le maschere eliminate questa sera - tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato, il terzo eliminato è Cavalluccio Marino: ecco chi è @ilCantanteRai1 #IlCantanteMascherato… -

Dopo l' eliminazione di Gallina Blubell , che nascondeva la cantautrice Fiordaliso , sono rimaste 11 maschera in gara: Volpe, Lumaca, Pinguino, Camaleonte,, Medusa, Pesce rosso, ...... Pinguino - Sotto questo sole contro Lumaca - la Prima Cosa Bella con Paolo Belli; Soleluna - Testarda contro Medusa - Zingara con Iva Zanicchi;- Saint Tropez Twist VS Pesce Rosso ...Il Cavalluccio Marino de Il Cantante Mascherato è Cristina D’Avena! La cantante è stata eliminata al termine della terza puntata del programma di Rai Uno. A pesare sul giudizio finale prima i voti dei ...La 2^ puntata de Il cantante mascherato si è conclusa con lo svelamento della terza maschera e il Cavalluccio Marino era Cristina D’Avena. Nello show di Milly Carlucci in pochi avevano indovinato ...