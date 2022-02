Castellammare di Stabia, tre villaggi gonfiabili a tema per il carnevale: Super Mario, Jurassic Park e Mickey Mouse (Di venerdì 18 febbraio 2022) Castellammare di Stabia in campo per i bambini. Topolino, Minnie, Super Mario e i Dinosauri arrivano in città. Tre villaggi gonfiabili con ambientazioni fantastiche per un carnevale all’insegna dell’allegria e del divertimento. La Villa Comunale nei giorni sabato 26 e domenica 27 Febbraio e Martedì 1 marzo, si trasformerà in un parco divertimenti con tre villaggi tematici per tutti i gusti: Super Mario per gli amanti dei videogame, Jurassic Park per piccoli esploratori e avventurieri e Mickey Mouse per i più piccini. “La pandemia ha messo a dura prova i bambini – si legge in una nota -, vittime spesso invisibili, tra i più colpiti in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022)diin campo per i bambini. Topolino, Minnie,e i Dinosauri arrivano in città. Trecon ambientazioni fantastiche per unall’insegna dell’allegria e del divertimento. La Villa Comunale nei giorni sabato 26 e domenica 27 Febbraio e Martedì 1 marzo, si trasformerà in un parco divertimenti con tretici per tutti i gusti:per gli amanti dei videogame,per piccoli esploratori e avventurieri eper i più piccini. “La pandemia ha messo a dura prova i bambini – si legge in una nota -, vittime spesso invisibili, tra i più colpiti in ...

