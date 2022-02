Caso Djokovic | l’attacco di Maurizio Gasparri | “Se ne stia a casa e Vezzali rispetti le regole”

Advertising

Adnkronos : Caso #Djokovic, deve essere libero di partecipare agli Internazionali d'Italia? Il sottosegretario alla Salute Cos… - LucaBizzarri : Il caso Djokovic, spiegato. - sportface2016 : #Tennis Caso #Djokovic, l'affondo di Maurizio Gasparri che punge anche la sottosegretaria #Vezzali - Kia_81 : @fattoquotidiano Ma non sarebbe ora di fare corretta informazione? In caso di partecipazione a Maggio agli Internaz… - Loredanataberl1 : RT @Adnkronos: Caso #Djokovic, deve essere libero di partecipare agli Internazionali d'Italia? Il sottosegretario alla Salute Costa 'contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Djokovic

Poi, Costa ha parlato delin vista degli Internazionali di tennis in programma a Roma a maggio. 'Non mi convincono le motivazioni con il quale il sottosegretario Vezzali ha detto che ...manda in tilt i no - green pass: "Vergognoso e inaccettabile", uno stranoa RomaProseguono le polemiche intorno alla possibile partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2022, paventata dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali dopo il caso mediatico ...ROMA – L’eventuale presenza di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma diventa un caso. Il tennista serbo, come è noto, non è vaccinato e non ha intenzione di ricevere il ...