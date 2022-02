Caro energia, via libera del Cdm al decreto da sei miliardi. All’auto 800 milioni, carcere per le frodi sui bonus casa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sì all’unanimità in Consiglio dei ministri. Per il Superbonus 110% previsti fino a un massimo di 3 cessioni ma in ambito finanziario o bancario Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sì all’unanimità in Consiglio dei ministri. Per il Super110% previsti fino a un massimo di 3 cessioni ma in ambito finanziario o bancario

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni colleghi giornalisti ci prendevano in giro perché ci occupavamo di caro-energia. Ora tutti toccano… - GianlucaVasto : Contro il caro Energia nasce a Bari Comunità Energetica, una delle prime al Sud! Consorzio ASI, Confindustria Bari… - CottarelliCPI : Per protesta contro il caro energia alcuni sindaci spengono le luci non necessarie. Se non erano necessarie magari… - jacopogiliberto : ART.17. (Misure per fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigi… - signorile00 : RT @GeMa7799: Sette miliardi e mezzo contro il caro bollette, ecco il decreto Energia. La Lega: accolte le nostre richieste... COME LA RICE… -