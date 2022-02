Caro energia, il governo vuole più gas italiano e pensa a una moratoria al blocco delle trivellazioni (Di sabato 19 febbraio 2022) Sarà deciso oggi come affrontare il Caro bollette che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese, oltre ai quasi 10 miliardi già stanziati negli ultimi mesi (dati Arera). Stando all’autorità del settore energia, l’elettricità è aumentata del 131% nel primo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e del 94% per il gas naturale. Si tratta di una manovra da circa 5 miliardi, che non intende metter mano a un nuovo scostamento di bilancio. Tra gli altri aspetti che saranno affrontati anche le misure per sostenere il comparto auto. Ci saranno poi novità anche sul fronte del Superbonus 110%, per il quale si ipotizza un inasprimento delle sanzioni penali a carico di chi commette frodi, ma anche la possibilità che la detrazione al 110% del Superbonus, recuperabile oggi in cinque anni, possa essere “sospesa” ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022) Sarà deciso oggi come affrontare ilbollette che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese, oltre ai quasi 10 miliardi già stanziati negli ultimi mesi (dati Arera). Stando all’autorità del settore, l’elettricità è aumentata del 131% nel primo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e del 94% per il gas naturale. Si tratta di una manovra da circa 5 miliardi, che non intende metter mano a un nuovo scostamento di bilancio. Tra gli altri aspetti che saranno affrontati anche le misure per sostenere il comparto auto. Ci saranno poi novità anche sul fronte del Superbonus 110%, per il quale si ipotizza un inasprimentosanzioni penali a carico di chi commette frodi, ma anche la possibilità che la detrazione al 110% del Superbonus, recuperabile oggi in cinque anni, possa essere “sospesa” ...

