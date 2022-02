Caro bollette, verso un decreto di 7,5 miliardi. Sul tavolo del governo anche Superbonus e sostegni all’automotive (Di venerdì 18 febbraio 2022) All’indomani della durissima strigliata del presidente Draghi ai rappresentanti della maggioranza, dopo gli scontri interni sul Milleproroghe in cui l’esecutivo è andato sotto per quattro volte, il governo continua a correre per far fronte al Caro bollette per famiglie e imprese, in aggiunta ai 9,5 miliardi già stanziati negli ultimi mesi per far fronte ai rincari energetici. Nella mattinata di oggi si è tenuta una nuova cabina di regia a cui hanno partecipato il presidente Draghi e i ministri Patuanelli, Orlando, Speranza, Gelmini, Giorgetti, e Bonetti mentre il Consiglio dei ministri si riunirà alle 15.30 per varare le nuove misure. Dopo il Cdm il premier terrà una conferenza stampa con i ministri dell’Economia Daniele Franco, il titolare del Mise Giancarlo Giorgetti e il ministro della Transizione ecologica Roberto ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) All’indomani della durissima strigliata del presidente Draghi ai rappresentanti della maggioranza, dopo gli scontri interni sul Milleproroghe in cui l’esecutivo è andato sotto per quattro volte, ilcontinua a correre per far fronte alper famiglie e imprese, in aggiunta ai 9,5già stanziati negli ultimi mesi per far fronte ai rincari energetici. Nella mattinata di oggi si è tenuta una nuova cabina di regia a cui hanno partecipato il presidente Draghi e i ministri Patuanelli, Orlando, Speranza, Gelmini, Giorgetti, e Bonetti mentre il Consiglio dei ministri si riunirà alle 15.30 per varare le nuove misure. Dopo il Cdm il premier terrà una conferenza stampa con i ministri dell’Economia Daniele Franco, il titolare del Mise Giancarlo Giorgetti e il ministro della Transizione ecologica Roberto ...

matteosalvinimi : Caro-bollette è emergenza nazionale, interventi devono essere urgenti e importanti. È necessario pensare a interven… - Agenzia_Ansa : La strategia delle piccole aziende contro il caro bollette. 'In ditta lavoriamo senza riscaldamento' spiega Angelo… - matteosalvinimi : In diretta ora su @RadioRadioWeb, vi illustro le iniziative della Lega contro il caro-bollette e dei… - giannetti_renzo : RT @GiusyOcchionero: Il dl contro il caro-bollette è nella giusta direzione per aiutare le fasce di popolazione e le attività produttive ch… - Valenti83086861 : @antondepierro Ma preoccupati del caro bollette che delle multe ai 50enni! -