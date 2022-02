Caro bollette, gas, rinnovabili e auto: tutti gli interventi a favore di famiglie e imprese/ La Scheda (Di venerdì 18 febbraio 2022) 'Abbiamo una performance molto positiva nel 2021', spiega il ministro dell'Economia, Daniele Franco, indicando che 'il livello del fabbisogno è risultato molto più basso delle attese per l'andamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 febbraio 2022) 'Abbiamo una performance molto positiva nel 2021', spiega il ministro dell'Economia, Daniele Franco, indicando che 'il livello del fabbisogno è risultato molto più basso delle attese per l'andamento ...

Advertising

matteosalvinimi : Caro-bollette è emergenza nazionale, interventi devono essere urgenti e importanti. È necessario pensare a interven… - Agenzia_Ansa : La strategia delle piccole aziende contro il caro bollette. 'In ditta lavoriamo senza riscaldamento' spiega Angelo… - matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - rolandoroccando : RT @matteosalvinimi: Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché governo h… - SoniaLaVera : RT @Musso___: Il #Duce : “Voglio uscire al più presto possibile. Quindi anche limitare le restrizioni al più presto possibile, non abbiamo… -