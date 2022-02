Caro bollette, bonus da 50mila euro ai dipendenti (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vicenda è stata lanciata da Mattino Cinque e ripresa da TgCom24 . "Credo molto nel rapporto col personale - ha spiegato l'uomo - e in questo momento di difficoltà, con l'aumento delle bollette, ho ... Leggi su isnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vicenda è stata lanciata da Mattino Cinque e ripresa da TgCom24 . "Credo molto nel rapporto col personale - ha spiegato l'uomo - e in questo momento di difficoltà, con l'aumento delle, ho ...

Advertising

matteosalvinimi : Caro-bollette è emergenza nazionale, interventi devono essere urgenti e importanti. È necessario pensare a interven… - Agenzia_Ansa : La strategia delle piccole aziende contro il caro bollette. 'In ditta lavoriamo senza riscaldamento' spiega Angelo… - matteosalvinimi : In diretta ora su @RadioRadioWeb, vi illustro le iniziative della Lega contro il caro-bollette e dei… - Aquilottoblu : Caro bollette: le nuove misure per famiglie e imprese - CiroNoEuro : RT @dottorbarbieri: OK UNANIME #CDM al nuovo decreto da 7,5 mld contro il caro-bollette e al decreto sulle (due ulteriori, a soli intermedi… -