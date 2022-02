Carlotta Caponi è la nuova segretaria generale della Federazione autotrasportatori italiani

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladegliha unanazionale: èche subentra all'uscente Andrea Manfron, rimasto in carica dal 2017 a oggi. Una 'staffetta' ...

La Federazione degli autotrasportatori italiani ha una nuova segretaria nazionale: èche subentra all'uscente Andrea Manfron, rimasto in carica dal 2017 a oggi. Una 'staffetta' ufficializzata con la nomina dal parte del consiglio nazionale di Fai - Conftrasporto e con ...Imprenditrice del settore, 40 anni, umbra, una laurea in Economia aziendale con tesi sui trasporti,è cresciuta nell'azienda di famiglia, una storica impresa di trasporti nazionali e ...Lo farà dal 1° marzo 2022 Carlotta Caponi, che rileverà la funzione da Andrea Manfron, in carica dal 2017. La sua nomina è uscita dalla riunione del Consiglio nazionale del 17 febbraio. Caponi è ...Carlotta Caponi, attualmente assessore esterno a Corciano, è il nuovo segretario generale Fai, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani di Conftrasporto-Confcommercio. Entrerà ‘in ruolo’ dal 1° ...