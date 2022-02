Carbonaro M5S | “Gli studenti vanno ascoltati | lunedì confronto in Commissione Cultura”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Questo è il terzo venerdì consecutivo di proteste studentesche in tutta Italia. Ragazze e ragazzi alzano la voce per essere: chiedono un modello di scuola che nell’avviamento al lavoro ripudi forme di sfruttamento e metta al centro la sicurezza; chiedono che si comprenda cosa abbia significato per loro attraversare la pandemia in una fase così delicata della crescita e chiedono che il PNRR sia davvero, concretamente, un’occasione per loro”. L'articolo .