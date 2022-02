Advertising

sportli26181512 : Caprari ritorna nel 'suo' Olimpico: ieri promessa, oggi minaccia per la Roma: Caprari ritorna nel 'suo' Olimpico: i… - Gazzetta_it : Caprari ritorna nel 'suo' Olimpico: ieri promessa, oggi principale minaccia per la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Caprari ritorna

La Gazzetta dello Sport

Chissà se quel giornoimmaginava che alla fine sarebbe riuscito a fare una carriera in Serie A, lontano da Roma, trovando in questa stagione una continuità mai avuta. Stagione super ? Nove ...Quest'ultimoal gol dopo 15 giornate di campionato. Prestazioni importanti, infine, per ... autore dell'assist per la perla diLa Gazzetta dello Sport – La prima volta che il nome di Gianluca Caprari è finito sui giornali era il 2008, mese di gennaio. All’epoca il ragazzino quattordicenne del settore giovanile, raccattapalle, ...Come riporta L’Arena oggi, “ancora lavoro differenziato sul campo per Gianluca Caprari e Marco Faraoni ... Il quotidiano entra nel vivo: “I ritorni di Djidji e Pjaca saranno due scelte tecniche.