Capienza negli stadi al 75%? C’è la data! (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’obiettivo dichiarato era quello di tornare al 75% della Capienza all’interno degli stadi entro fine febbraio, ma, stando a quanto riportato da La Repubblica, non è da escludere che ci si possa arrivare già a partire da questo week end. stadi Capienza CovidL’intenzione dell’esecutivo è quella di continuare a procedere per gradi e arrivare a raggiungere il 100% della Capienza appena dopo la fine dello stato di emergenza fissata al 31 marzo. Dal 10 marzo, inoltre, sarà possibile tornare a consumare cibi e bevande all’interno degli stadi e dei palazzetti. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’obiettivo dichiarato era quello di tornare aldellaall’interno deglientro fine febbraio, ma, stando a quanto riportato da La Repubblica, non è da escludere che ci si possa arrivare già a partire da questo week end.CovidL’intenzione dell’esecutivo è quella di continuare a procedere per gradi e arrivare a raggiungere il 100% dellaappena dopo la fine dello stato di emergenza fissata al 31 marzo. Dal 10 marzo, inoltre, sarà possibile tornare a consumare cibi e bevande all’interno deglie dei palazzetti.

