Caos Rai, Elettra Lamborghini blocca l'intervista: il motivo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sta facendo molto discutere l'ultima azione legale messa in pratica da Elettra Lamborghini nei confronti del programma Belve targato Rai. La giovane ereditiera, infatti, era stata chiamata per un'intervista ma alla fine il suo manager avrebbe bloccato tutto. Cosa sarà mai successo? Stando ai rumors sarebbe scoppiato un vero e proprio putiferio quando la Lamborghini avrebbe chiesto di tagliare alcune risposte e la Rai avrebbe risposto con un secco "no". Pare che il motivo sia legato ad alcune domande sulla sua sessualità. GF Vip, Delia chiede ad Alex di andarsene insieme: la risposta di lui Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran sono tornati a discutere del loro rapporto ...

