Advertising

periodicodaily : Canada: polizia arresta organizzatori del “Freedom Convoy” #Canada #FreedomConvoy @Billa42_ - Billa42_ : Canada: polizia arresta organizzatori del “Freedom Convoy” - markred17 : RT @ChanceGardiner: Canada: La vice premier Chrystia Freeland adepta World Economic Forum e nipote del nazista Mykhailo Chomiak: 'I nomi… - VerdirameAndrea : canadesi hanno calendarizzato la fine dell'obbligo e delle restrizioni Trovare complotti ovunque, non è sempre sal… - BussaniRoberto : Il Canada annulla la sessione del parlamento poiché la polizia ha deciso di scagionare i manifestanti (citando l'uf… -

Ultime Notizie dalla rete : Canada polizia

... ad aspettarlo trova la. Questo dispiegamento di forze non è per arrestare un criminale, ...le aziende di estrazione scoprirono enormi riserve di diamanti nei Territori del Nordovest del, ...... una specie che migra dalsettentrionale al Messico durante l'inverno. Un veterinario locale, dopo aver assistito al macabro incidente, ha visitato il sito dopo una richiesta dellae ...(ANSA-AFP) - OTTAWA, 18 FEB - La Camera dei Comuni canadese è stata chiusa in via del tutto eccezionale per motivi di sicurezza, mentre la polizia si prepara a liberare le strade del centro di Ottawa, ...Tamara Lich, una delle leader della protesta Freedom Convoy contro le restrizioni anti Covid in Canada, è stata arrestata dalla polizia nelle scorse ore. La donna non ha opposto resistenza. Le ...