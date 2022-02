Cambiano le regole sui monopattini: fuori dai centri abitanti potranno muoversi solo sulle piste ciclabili (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il passaggio per adesso è minimo, ma chiarisce bene la direzione che stanno prendendo le regole sui monopattini elettrici. La Commissione affari costituzionali e Bilancio della Camera ha approvato una norma secondo cui i monopattini elettrici fuori dai centri abitati potranno muoversi solo sulle piste ciclabili o sui percorsi riservati alle biciclette. Prima di questa norma i monopattini venivano equiparati alle biciclette e quindi potevano andare anche muoversi nelle strade extraurbane. Con questa decisione invece si va sempre di più verso una giurisprudenza dedicata e non verso un’assimilazione con le biciclette. Rimangono invariate tutte le altre disposizioni: i ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il passaggio per adesso è minimo, ma chiarisce bene la direzione che stanno prendendo lesuielettrici. La Commissione affari costituzionali e Bilancio della Camera ha approvato una norma secondo cui ielettricidaiabitatio sui percorsi riservati alle biciclette. Prima di questa norma ivenivano equiparati alle biciclette e quindi potevano andare anchenelle strade extraurbane. Con questa decisione invece si va sempre di più verso una giurisprudenza dedicata e non verso un’assimilazione con le biciclette. Rimangono invariate tutte le altre disposizioni: i ...

