Calciomercato | bocciato da Conte | lo prende il Milan

Leggi su goalnews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News, ecco Bergwijn: il nuovo acquisto! Ilha annunciato l'acquisto di Steven Bergwijn, attaccante dell'Ajax. Il giocatore si unisce ai rossoneri dopo essere stato ceduto dal club olandese per la cifra di 50 milioni di euro. Bergwijn ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri per 5 anni.? Il mercato di Serie A si avvicina all'estate ed è chiaro come agiranno i grandi big per rafforzare le proprie rosa. Particolare attenzione al, squadra che cerca nuovi inserimenti, anche offensivi, per allungare la batteria di Stefano Pioli. Il Tottenham Hotspur ha un nome molto suggestivo. Ilnon si è fermato a mercato e infatti sta già valutando il prossimo obiettivo caldo per l'estate. I rossoneri sono in lotta per diversi gol, ma è chiaro che Stefano Pioli potrebbe aver bisogno di un nuovo ...