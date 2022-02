Calcio | il museo di Coverciano celebra il 55° compleanno di Roberto Baggio | un campione senza tempo

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ci sono sportivi che non hanno una solo squadra, giocatori che hanno lasciato un segno ovunque siano stati e calciatori capaci di unire l’Italia del tifo, Paese dei campanili e dell’eterne divisioni politiche e sociali. Un’impresa sulla carta quasi impossibile, compiuta però da un uomo che dava calci a un pallone e in esso ha trovato il proprio sogno. Il suo nome è, il n.10 di tutti gli amanti delnostrano o dei semplici supporters occasionali, incontratisi in piazza, ogni quattro anni, per assistere alle partite della Nazionale. Immagini e sensazioni che nella giornata odierna, nella quale ricorre il giorno dei suoi 55 anni, tornano a galla. Più di 200 gol (205) in Serie A, 2 Scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, oltre ad un FIFA World Player, un Pallone d’Oro e la classifica capocannonieri della Coppa ...