Calcio femminile, tegola Italia: frattura al perone per Sofia Cantore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Infortunio piuttosto serio per Sofia Cantore, l’attaccante del Sassuolo che nel corso del ritiro della Nazionale femminile a margine dell’Algarve Cup ha riportato la frattura del perone destro. La conferma della lesione è arrivata dopo gli esami strumentali e domani Cantore lascerà il Portogallo e farà rientro in Italia, mentre le altre Azzurre rimarranno a Lagos per preparare al meglio la partita contro la Norvegia in programma domenica alle 13 Italiane, le 12 locali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Infortunio piuttosto serio per, l’attaccante del Sassuolo che nel corso del ritiro della Nazionalea margine dell’Algarve Cup ha riportato ladeldestro. La conferma della lesione è arrivata dopo gli esami strumentali e domanilascerà il Portogallo e farà rientro in, mentre le altre Azzurre rimarranno a Lagos per preparare al meglio la partita contro la Norvegia in programma domenica alle 13ne, le 12 locali. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Apulia Trani :"Questo è il manto erboso che avevamo sognato per lo stadio!" L'erba dello stadio comunale è sempre più verde, anzi verdissima, splendente del sole di oggi e della gioia espressa dai membri della società di calcio femminile Apulia Trani, che gestisce lo stadio stesso "Questo è il manto erboso che abbiamo sempre immaginato per il Comunale! " Grazie agli interventi straordinari dell'Amministrazione ...

Prima gara ufficiale al rinnovato Centro Sportivo delle Bustecche ... passo dopo passo, sta prendendo forma i l progetto della società di calcio del Città di Varese, ... seguito dall'impianto di illuminazione, la Prima squadra biancorossa e - poco dopo - la Femminile ...

Geppino Marino: "Riforma calcio femminile? Con questo sistema a punti la Juventus è ineguagliabile e... Tutto Juve Calcio femminile, tegola Italia: frattura al perone per Sofia Cantore Infortunio piuttosto serio per Sofia Cantore, l’attaccante del Sassuolo che nel corso del ritiro della Nazionale femminile a margine dell’Algarve Cup ha riportato la frattura del perone destro. La ...

Lei Miss Colombia 2011, l’altra portiere di calcio: dall’amputazione al ritorno alle passioni Considerata una grande promessa del calcio femminile colombiano, a Johanis è stata amputata la gamba, proprio come Daniella. Grande e affettuoso sostegno è arrivato dal suo club e dalla Federazione ...

