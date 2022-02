Cake Star nella costa pescarese | quali pasticcerie vanno in sfida?

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 21:25, su Real Time, andrà in onda la seconda puntata (su dodici totali) della nuova stagione diin, il programma condotto da Katia Follesa e dal pasticcere Damiano Carrara. Lo show, molto seguito dai telespettatori, mette di fronte alcune delle miglioriitaliane. In ogni puntata, Katia e Damiano si recano in una città per scoprire le abilità di tre pasticceri, che verranno poi valutati dai giudici in base alla location, al cabaret di paste e infine al “pezzo forte”. Sarà il cliente abituale, scelto ovviamente dallein gara, a proporre ai giudici i suoi dolci preferiti. Questa sera Katia e Damiano si recheranno sulla. Il primo concorrente in gara è Andrea, ...

Advertising

Cityrumors_it : Due pasticcerie di Montesilvano in gara a Cake Star su Real Time #cakestar #montesilvano #realtime - AnPi75069799 : Il massimo del masochismo l’ho raggiunto io che non tocco dolci da esattamente 5 mesi e passo i pomeriggi a guardare cake star - fred57912 : RT @RamonaKnowsBest: Il mio regalo di San Valentino, ed anche con questi Andreoletti dimostra di essere il degno allievo di Massari. Ora no… - RamonaKnowsBest : Il mio regalo di San Valentino, ed anche con questi Andreoletti dimostra di essere il degno allievo di Massari. Ora… - NazioneGrosseto : Pasticceria Corsini, un trionfo alla trasmissione 'Cake Star' -

Ultime Notizie dalla rete : Cake Star

(serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime- Pasticcerie in sfida (talent), in onda alle 21.25 su Real Time I re dell'asfalto (docu - reality), in onda dalle 21.25 su DMAX Giga strutture (......15 - Quel bravo ragazzo (Film) Cine 34 - 21:00 - La leggenda del pianista sull'oceano (Film) Sky Cinema Action - ORE 21:00 - The way of war (Film) Real Time - ORE 21:25 -Pasticcerie in ...(wn24)-Pescara – Sarà L’Abruzzo, soprattutto due territori, Pescara e Teramo, protagonista di Cake Star. Nella prossima puntata in onda su Real Time, il 18 febbraio, alle 21,20, di Pasticcerie in sfid ...Michelle Impossible, anticipazioni e diretta prima puntata 16 febbraio: da Eros Ramazzotti a Noemi e Serena Autieri, ecco tutti gli ospiti.