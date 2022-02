Cacciari: “Vaccino obbligatorio per poter lavorare? Una cosa scandalosa” (Video) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – O sei vaccinato, o sei guarito, oppure non puoi lavorare. È questa la nuova condizione in cui sono costretti a vivere gli italiani sopra i 50 anni di età. Una condizione che odora sinistramente di Unione Sovietica, con Lenin che – sulla scorta di san Paolo – poteva sentenziare: «Chi non lavora neppure mangi». Solo che adesso al potere c’è Mario Draghi, non Stalin. E quindi, anche se vuoi lavorare per guadagnarti il tuo pane quotidiano, ciò non ti sarà permesso senza il super green pass, la tessera annonaria della nuova Italia draghiana: «Chi non si vaccina neppure mangi», recitano infatti le tavole della legge pandemica. Eppure, non tutti sono d’accordo con questa deriva leninista: a scagliarsi contro il Vaccino obbligatorio per gli over 50, come sempre, c’è il cocciuto Massimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – O sei vaccinato, o sei guarito, oppure non puoi. È questa la nuova condizione in cui sono costretti a vivere gli italiani sopra i 50 anni di età. Una condizione che odora sinistramente di Unione Sovietica, con Lenin che – sulla scorta di san Paolo – poteva sentenziare: «Chi non lavora neppure mangi». Solo che adesso ale c’è Mario Draghi, non Stalin. E quindi, anche se vuoiper guadagnarti il tuo pane quotidiano, ciò non ti sarà permesso senza il super green pass, la tessera annonaria della nuova Italia draghiana: «Chi non si vaccina neppure mangi», recitano infatti le tavole della legge pandemica. Eppure, non tutti sono d’accordo con questa deriva leninista: a scagliarsi contro ilper gli over 50, come sempre, c’è il cocciuto Massimo ...

