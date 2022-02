Buone notizie in casa Napoli: il centrocampista disponibile per Cagliari! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fabian Ruiz è uscito un po’ malconcio dal Camp Nou dopo il duro scontro subito in area con Gavi, che ha portato all’intervento dello staff medico del Napoli, intervenuto per curare la ferita rimediata dal centrocampista spagnolo. Fabian Ruiz, Barcellona-NapoliStando a quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, le probabilità di vedere Fabian in campo già lunedì con il Cagliari sono molto alte. L’ex Betis dovrebbe infatti essere presente nella gara in programma in Sardegna lunedì alle ore 19:00. Importantissimo per gli azzurri poter contare sul numero 8, senza dubbio tra i più in forma nelle fila del Napoli. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fabian Ruiz è uscito un po’ malconcio dal Camp Nou dopo il duro scontro subito in area con Gavi, che ha portato all’intervento dello staff medico del, intervenuto per curare la ferita rimediata dalspagnolo. Fabian Ruiz, Barcellona-Stando a quanto riportato da Kiss Kiss, le probabilità di vedere Fabian in campo già lunedì con il Cagliari sono molto alte. L’ex Betis dovrebbe infatti essere presente nella gara in programma in Sardegna lunedì alle ore 19:00. Importantissimo per gli azzurri poter contare sul numero 8, senza dubbio tra i più in forma nelle fila del

