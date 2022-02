Brignone | «Non ho letto la polemica di mia madre contro la Goggia | altrimenti mi sarei arrabbiata»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La Stampa intervista Federica: a Pechino ha portato a casa un argento nel gigante e un bronzo nella combinata. Parla dello sfogo con il fratello Davide dopo la seconda prova in discesa, quando gli ha urlato: “Basta, non so sciare!”. «Lui si è innervosito, ha ragione perché perdo energie, ma io non sono così sicura di me stessa. Ho sempre bisogno di conferme. Mi basta sbagliare una prova come all’inizio e saltare una porta per andare in palla. È un mio problema». Per svoltare ha staccato la spina per un giorno. «Ero troppo stanca e stressata. Non avevo dormito prima e dopo l’argento e quando è arrivata l’amarezza del superG sono andata in tilt. Arrivare qui è stato difficile, non abbiamo mai potuto rilassarci. E poi con queste follie dei test non è una passeggiata. Non sai mai se ti fanno correre o meno per un cotton fioc nel naso… ti fa venire un certo ...