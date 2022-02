Brigitte Macron transgender? Denunciate una medium e una giornalista L' agghiacciante teoria del complotto

(Di venerdì 18 febbraio 2022), la "first lady" dell'Eliseo, ha portato in Tribunale due donne che hanno diffuso su internet la voce secondo la quale sarebbe una donna. Lo ha confermato l'avvocato della moglie del presidente Emmanuel, Jean Ennochi, dopo che l'informazione si era diffusa sulla stampa. Per quanto riguarda l'azione civile, la prima udienza è stata fissata al 15 giugno al tribunale di Parigi; secondo una fonte giudiziaria, è basata sulla difesa della privacy. Le due donne, una "" e una "indipendente", hanno diffuso sul canale Youtube della prima, lo scorso 10 dicembre, delle foto della "première dame" e della sua famiglia. Anche i tre figli die il fratello ...

Hanno scritto sul web che, moglie del presidente Emmaneule dunque première dame di Francia, sarebbe una transgender e adesso dovranno andare a processo. Al tribunale giudiziario di Parigi compariranno ...Dovranno comparire dinanzi al tribunale giudiziario di Parigi due donne che hanno fatto circolare su internet false informazioni secondo cui la Première Dame di Francia,, sarebbe una donna transgender: è quanto riferiscono fonti giudiziarie confermando un'informazione di M6. Una prima udienza è stata fissata per il 15 giugno precisano le fonti citate ...Brigitte Macron donna trasgender: lo hanno fatto circolare su Internet e ora dovranno comparire dinanzi al tribunale di Parigi. Due donne sono nei guai per fatto circolare informazioni false sul ...Due donne nei guai per aver diffuso su internet fake news su Brigitte Macron e in particolare insinuazioni sul fatto che in realtà sarebbe una donna transgender. Secondo quanto riportato dai media ...