Brighton & Hove Albion vs Burnley | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ancora alla ricerca della prima vittoria in trasferta della stagione, ilsi recherà sabato 19 febbraio all’Amex Stadium per affrontare ilin Premier League. I Seagulls, nel frattempo, hanno vinto solo una delle loro ultime otto partite in casa in massima serie, e devono ancora ottenere il massimo dei punti davanti ai propri tifosi nel 2022. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?...