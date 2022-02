Brescia Frosinone: probabili formazioni e tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brescia-Frosinone è una partita dela ventiquattresima giornata di Serie B che si disputerà al Rigamonti domenica 20 febbraio alle 15.30. Una sfida importante che per Inzaghi rappresenta molto: vincere significa scrollarsi di dosso un ultimo periodo turbolento. Il Frosinone dall’altro canto con una vittoria potrebbe accorciare sul Monza e lanciarsi di nuovo verso la zona playoff, ma in trasferta non sarà semplice, nonostante i ciociari abbiano buoni numeri al di fuori del Benito Stirpe. Brescia-Frosinone: probabili formazioni La sconfitta con il Como ha ridimensionato le aspettative del Frosinone ma mister Grosso non fa drammi. In porta ci sarà Ravaglia con davanti Zampano, Gatti, Szyminski e Brighenti. Cicerelli a centrocampo sarà affiancato da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022)è una partita dela ventiquattresima giornata di Serie B che si disputerà al Rigamonti domenica 20 febbraio alle 15.30. Una sfida importante che per Inzaghi rappresenta molto: vincere significa scrollarsi di dosso un ultimo periodo turbolento. Ildall’altro canto con una vittoria potrebbe accorciare sul Monza e lanciarsi di nuovo verso la zona playoff, ma in trasferta non sarà semplice, nonostante i ciociari abbiano buoni numeri al di fuori del Benito Stirpe.La sconfitta con il Como ha ridimensionato le aspettative delma mister Grosso non fa drammi. In porta ci sarà Ravaglia con davanti Zampano, Gatti, Szyminski e Brighenti. Cicerelli a centrocampo sarà affiancato da ...

