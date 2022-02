Brescia | barista denuncia le vessazioni della baby gang a “Le Iene” | gli incendiano il locale video

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si era rivolto a Leperre leche da mesi subiva da parte di una. Non appena, però, la puntata cui aveva partecipato è finita, il suoè andato in fiamme. È successo a Yuri Colosio, il 27enne proprietario di una Ghedi, in provincia di. «Appena finito il servizio dellequesto è il risultato e l’ennesimo sopruso che dobbiamo affrontare. A questo punto anche combattere per il diritto al lavoro diventa difficile», ha scritto Colosio sui social, postando sulla pagina delanche ildevastazione, sulla quale indagano i carabinieri. Ladela “Le ...

Un giovanedi Ghedi,, subisce da tempo le minacce di una baby gang. Una situazione ormai insopportabile al punto che Yuri Colosio è stato costretto a rivolgersi a Le Iene , il programma di Italia ...Mercoledì sera un attacco incendiario è stato compiuto in un bar a Ghedi, in provincia di. Si tratta del Mi Vida, locale di Yuri Colosio, 27 anni, che, in una puntata della trasmissione Le Iene andata in onda proprio pochi minuti prima, aveva raccontato di essere vittima di una ...