Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per azienda vinicola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brad Pitt ha citato in giudizio Angelina Jolie per aver venduto "segretamente" all'oligarca russoYuri Shefler la sua quota di un'azienda vinicola francese che hanno acquistato insieme. Lo riporta l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha citato in giudizioper aver venduto "segretamente" all'oligarca russoYuri Shefler la sua quota di un'francese che hanno acquistato insieme. Lo riporta l'...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #brad pitt fa causa ad Angelina Jolie per aver venduto la villa in Provenza dove si erano sposati - Gazzettino : #brad pitt fa causa ad Angelina Jolie per aver venduto la villa in Provenza dove si erano sposati - iconanews : Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per azienda vinicola - Ludmila16991898 : @Karubdrl C'è gente che shippa ancora Brad Pitt e Jennifer Aniston, quindi non vedo perchè no ...?????????? - zazoomblog : Brad Pitt denuncia di nuovo Angelina Jolie: la nuova puntata nella guerra dei Brangelina - #denuncia #nuovo… -