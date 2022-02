Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo dal giudice | l’attore è su tutte le furie | ecco perché

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ha citato in giudizio la sua ex moglieper aver venduto la sua quota di una tenuta di cui erano entrambi proprietari ad un uomo d’affari russo., 58 anni, ha intentato una causa contro l’attrice 46enne dopo aver scoperto che la sua quota della tenuta francese Château Miraval the Correns, in Francia, era stata venduta all’oligarca russo Yuri Shefler. Come riportato nei documenti del tribunale,sostiene che lui e la sua ex moglie avrebbero acquistato l’azienda vinicola nel 2008 per la cifra di 28,4 milioni di dollari (circa 25 milioni di euro):avrebbe sostenuto il 40% della spesa, ovvero circa 11,36 milioni di dollari, poco meno di 10 milioni di euro. LEGGI ANCHE => ...

Dopo un divorzio turbolento per differenze inconciliabili formalizzato nell'aprile 2019,e Angelina Jolie rischiano seriamente di tornare in un tribunale a darsi battaglia. Come riportano i media americani, l'attore ha citato in giudizio la sua ex moglie per un motivo ben ...fa causa ad Angelina Jolie per una proprietà da 25 milioni di ...Brad Pitt ha citato in giudizio l’ex moglie Angelina Jolie: pare che quest’ultima abbia venduto a sua insaputa una proprietà in comune. Brad Pitt sta portando ancora una volta l’ex Angelina Jolie in ...Chi spera ancora di rivedere insieme la splendida coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt, probabilmente dovrà pazientare ancora (e, forse, iniziare a perdere le speranze). I rapporti tra i due ...