Borussia Dortmund | Rose rischia la panchina | incontrata la dirigenza

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dopo la sconfitta contro i Rangersla: incontro con ladel, fiducia a tempo Ilha voluto organizzare una riunione con l’allenatoree tutta ladopo la sconfitta in Europa League. Il 4-2 interno subito contro i Rangers, ha lasciato perplessa la società e dunque una riunione per cercare di capire la situazione. Fiducia a tempo per il tecnico, che ora dovrà risollvare con i risultati la squadra. Lo riporta Sky Sport DE. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...della top ten Barcellona - 66 punti Chelsea - 62 punti Manchester United - 60 punti PSG - 45 punti Real Madrid - 40 punti Bayern Monaco - 40 punti Manchester City - 38 punti- 36 ...Gli accoppiamenti degli ottavi Highlights spareggi: Genk - Chelsea 5 - 1 Martedì 1 marzo Paris Saint - Germain - Sevilla Manchester United -Mercoledì 2 marzo AZ Alkmaar - ...Sconfitta pesante quella subita ieri dal Borussia Dortmund in Europa League. I tedeschi, sconfitti ieri per 2-4 dai Rangers, e privi del bomber Haaland, non hanno effettuato una buona prestazione sul ...Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara d'andata tra i Rangers e il Borussia Dortmund con la vittoria esterna degli scozzesi per 2-4: ...