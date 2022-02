BOOM! Detto Fatto verso la cancellazione. Diaco scalpita per il pomeriggio di Rai2 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bianca Guaccero Le speranze sembrano ridotte al lumicino. La cancellazione di Detto Fatto dai palinsesti di Rai2, stagione 2022/2023, appare più di una semplice ipotesi in ballo. Possiamo anticiparvi che l’intenzione del nuovo direttore del daytime Antonio Di Bella sarebbe quella di fare a meno del programma, vittima di ascolti al ribasso (in questa stagione complice una programmazione ballerina, si è al di sotto del 5%). La decisione, che vi abbiamo anticipato ieri in diretta Instagram, arriverebbe a 9 anni dal debutto della trasmissione che si proponeva di mettere in un unico contenitore generalista il mondo dei tutorial, all’epoca “prerogativa” di Real Time. Proprio quella mission si è un po’ persa, con il programma che ha finito per snaturarsi, tra durata eccessiva, saturazione dei tutorial e velleità delle ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bianca Guaccero Le speranze sembrano ridotte al lumicino. Ladidai palinsesti di, stagione 2022/2023, appare più di una semplice ipotesi in ballo. Possiamo anticiparvi che l’intenzione del nuovo direttore del daytime Antonio Di Bella sarebbe quella di fare a meno del programma, vittima di ascolti al ribasso (in questa stagione complice una programmazione ballerina, si è al di sotto del 5%). La decisione, che vi abbiamo anticipato ieri in diretta Instagram, arriverebbe a 9 anni dal debutto della trasmissione che si proponeva di mettere in un unico contenitore generalista il mondo dei tutorial, all’epoca “prerogativa” di Real Time. Proprio quella mission si è un po’ persa, con il programma che ha finito per snaturarsi, tra durata eccessiva, saturazione dei tutorial e velleità delle ...

