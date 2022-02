Bonus terme 2022: cos’è, come funziona e chi può richiederlo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prorogato fino al 31 marzo 2022 il Bonus terme. Si tratta di un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto. Il Bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prorogato fino al 31 marzoil. Si tratta di un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto. Ilcoprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

navehpirata : @MisssFreedom @mimmaotto Prima di scrivere cavolate tanto per criticare qualcuno, informati e, soprattutto, guarda… - aranciafresc4 : Per il bonus terme lo Stato aveva stanziato 53 milioni di euro, inutile dire che i soldi si sono esauriti subito.… - mimmocarriero : @Manuel59118147 hai dimenticato le bici,i banchi a rotelle,le terme,vacanze,tutti bonus elargiti e studiati apposit… - spiegati : @aciapparoni C'é il bonus terme infatti - SadBall : Oggi in ministero è partita la mia proposta per il bonus rilassarsi. Mi è stato detto 'c'è quello per le terme'. OU… -