Bonus psicologo | fino a 600 euro per persona | ecco come funziona

Approvato nella notte tra il 17 e il 18 febbraio il Bonus psicologo per aiutare nelle cure le persone più colpite dagli effetti della pandemia. La misura era contenuta nel cosidetto decreto milleproroghe all'esame della Camera. Il bouns era già stato annunciato d qualche giorno dal Ministro della Salute Roberto Speranza che parlava di un «primo segnale» per mostrare vicinanza alle fasce di popolazione che più hanno bisogno diell'accesso ai servizi si psicologia e psicoterapia. Il Bonus psicologo verrà erogato sottoforma economica, si tradurrà quindi in una dotazione che potrà arrivare fino ad un massimo di 600 euro. La misura verrà erogata a chi presenterà un reddito inferiore ai 50mila euro. Il contributo servirà a pagare «sessioni di psicoterapia – si legge ...

