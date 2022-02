Bonus psicologo, Cozzuto: "Misura importante ma assolutamente insufficiente" (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Si tratta di sicuro di una proposta accessibile e immediatamente spendibile, segno di una crescente attenzione da parte delle Istituzioni ma allo stesso tempo va detto che lo stanziamento e' davvero ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Si tratta di sicuro di una proposta accessibile e immediatamente spendibile, segno di una crescente attenzione da parte delle Istituzioni ma allo stesso tempo va detto che lo stanziamento e' davvero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone: sarà parametrato in bas… - Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - Tg3web : Via libera della Camera per il bonus psicologo, fondi per famiglie e centri di assistenza, Al Tg3 la storia di Fran… - giuliaselvaggi2 : @spighissimo Spero che col bonus psicologo riesca a curarsi ma dubito perché sono solo 600 euro. Ps: se fossi renzi… - an_paci : RT @itsmeback_: Tra dpcm idioti e regole demenziali sono riusciti a distruggere la psiche di milioni di italiani. Ora propongono il 'bonus… -