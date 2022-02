Bonus psicologico da 600 euro: come funziona, a chi spetta e come averlo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Un nuovo Bonus nel 2022 per gli italiani. Si tratta del Bonus Psicologo 2022. E’ un Bonus contenuto nel prossimo decreto Milleproroghe. Si tratta di un supporto per la salute mentale di molti italiani che soffrono di ansia o depressione a seguito della pandemia Covid. Il Bonus psicologo 2022 arriva fino a 600 euro a persona. Lo stanziamento, di 10 milioni di euro che potrebbero interessare una platea di circa 16mila soggetti, è fino a esaurimento del fondo. Il Bonus psicologo, un voucher a sostegno di chi ha bisogno di cure e supporto psicologici, verrà inserito nel Milleproroghe. Questa almeno la volontà del governo, secondo quanto dichiarato negli ultimi giorni dal ministro della Salute Roberto Speranza. Un segnale positivo, e quanto mai necessario, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Un nuovonel 2022 per gli italiani. Si tratta delPsicologo 2022. E’ uncontenuto nel prossimo decreto Milleproroghe. Si tratta di un supporto per la salute mentale di molti italiani che soffrono di ansia o depressione a seguito della pandemia Covid. Ilpsicologo 2022 arriva fino a 600a persona. Lo stanziamento, di 10 milioni diche potrebbero interessare una platea di circa 16mila soggetti, è fino a esaurimento del fondo. Ilpsicologo, un voucher a sostegno di chi ha bisogno di cure e supporto psicologici, verrà inserito nel Milleproroghe. Questa almeno la volontà del governo, secondo quanto dichiarato negli ultimi giorni dal ministro della Salute Roberto Speranza. Un segnale positivo, e quanto mai necessario, ...

