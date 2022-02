Bonus matrimonio | la regione che dà fino a duemila euro a coppia

Advertising

Fino a duemila euro per le coppie che decidono di sposarsi o di formalizzare un'unione civile nel corso del 2022. La regione Lazio ha stanziato un fondo di 10milioni di euro a cui è possibile accedere ...... Quali sono le spese rimborsabili Per accedere al bonus, le coppie dovranno rendicontare le spese sostenute per organizzare il matrimonio. È possibile ottenere il rimborso per l'acquisto delle ... Fino a duemila euro per le coppie che decidono di sposarsi o di formalizzare un'unione civile nel corso del 2022. La regione Lazio ha stanziato un fondo di 10milioni di euro a cui è possibile accedere ...