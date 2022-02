Bonus idrico, via alle domande online. Ecco come fare (Di venerdì 18 febbraio 2022) Rimborso fino a 1.000 euro per chi ha effettuato interventi di sostituzione di sanitari o rubinetteria con nuovi apparecchi a consumo di acqua ... Leggi su lanazione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Rimborso fino a 1.000 euro per chi ha effettuato interventi di sostituzione di sanitari o rubinetteria con nuovi apparecchi a consumo di acqua ...

Advertising

infoiteconomia : Bonus idrico, via alle domande: a quanto ammonta e come si richiede - CMezzanego : RT @giornalecomuni: #Bonus idrico, 7mila richieste presentate nelle prime 5 ore di operatività della piattaforma per un totale di circa 5 m… - CNARIETI1 : BONUS IDRICO: È ONLINE LA PIATTAFORMA PER CHIEDERE IL RIMBORSO - infoiteconomia : Bonus idrico 2022, dal 17 febbraio la richiesta del rimborso fino a 1.000 euro - GUIDA - giornalecomuni : #Bonus idrico, 7mila richieste presentate nelle prime 5 ore di operatività della piattaforma per un totale di circa… -