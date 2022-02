Bonus idrico da 800 euro, come fare domanda e come averlo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Da ieri è cominciata la corsa per richiedere il Bonus idrico da 800 euro, un rimborso per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici. La procedura per la domanda si segue sulla piattaforma online https://www.Bonusidricomite.it attiva dalle 12.00 di ieri mattina. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso alle 17, risultano circa 7.000 utenti registrati sulla piattaforma gestita da Sogei, con una spesa media di circa 800 euro per richiedente. Le risorse impegnate finora sfiorano dunque i 5 milioni di euro, lasciando un plafond di risorse disponibili di circa 15 milioni di euro. Si ricorda che le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Da ieri è cominciata la corsa per richiedere ilda 800, un rimborso per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici. La procedura per lasi segue sulla piattaforma online https://www.mite.it attiva dalle 12.00 di ieri mattina. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso alle 17, risultano circa 7.000 utenti registrati sulla piattaforma gestita da Sogei, con una spesa media di circa 800per richiedente. Le risorse impegnate finora sfiorano dunque i 5 milioni di, lasciando un plafond di risorse disponibili di circa 15 milioni di. Si ricorda che le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento ...

