Bombardamenti sul fronte est, Usa avvertono: 190 mila soldati russi ammassati ai confini dell'Ucraina (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua a restare alta la tensione tra russie e Ucraina . Separatisti filorussi dell'autoproclamata repubblica ribelle di Luhansk, nell'est dell'Ucraina, hanno accusato le forze governative di averli ...

