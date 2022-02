Bologna, operato bambino con genitori no vax: si erano opposti per non ‘contaminare’ il suo sangue con quello dei vaccinati per il Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non volevano che il proprio bimbo di 2 anni fosse operato utilizzando trasfusioni di sangue di persone vaccinate, ma dopo il ricorso dell’ospedale, accolto dalla procura dei minori che ha tolto ai genitori la patria potestà, il piccolo è stato operato con successo. È successo all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove il bambino è stato ricoverato con i genitori che inizialmente si erano opposti alla necessità di operarlo, nonostante fosse affetto da una grave forma di cardiopatite, per “motivi religiosi”. Poi si è capito che non volevano che il bambino ricevesse, durante le trasfusioni, il sangue di qualcuno che si fosse vaccinato contro il Covid – 19. Sulle pagine del Resto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non volevano che il proprio bimbo di 2 anni fosseutilizzando trasfusioni didi persone vaccinate, ma dopo il ricorso dell’ospedale, accolto dalla procura dei minori che ha tolto aila patria potestà, il piccolo è statocon successo. È successo all’Ospedale Sant’Orsola di, dove ilè stato ricoverato con iche inizialmente sialla necessità di operarlo, nonostante fosse affetto da una grave forma di cardiopatite, per “motivi religiosi”. Poi si è capito che non volevano che ilricevesse, durante le trasfusioni, ildi qualcuno che si fosse vaccinato contro il– 19. Sulle pagine del Resto del ...

