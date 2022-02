Bologna, il bambino operato con sangue di vaccinati sta bene. E ora i genitori rischiano di perdere il figlio (Di venerdì 18 febbraio 2022) La coppia di genitori che voleva solo sangue di non vaccinati ha perso la potestà genitoriale sul figlio. Il bambino è stato operato pochi giorni fa ma potrebbe non tornare a casa. I genitori avevano chiesto che il figlio – un bimbo di due anni in attesa di un delicato intervento al cuore – ricevesse L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 febbraio 2022) La coppia diche voleva solodi nonha perso la potestàale sul. Ilè statopochi giorni fa ma potrebbe non tornare a casa. Iavevano chiesto che il– un bimbo di due anni in attesa di un delicato intervento al cuore – ricevesse L'articolo proviene da Leggilo.org.

