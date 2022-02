Bollette, report di Bein: gli aumenti costeranno alle famiglie in condominio oltre 9 miliardi di euro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bollette alle stelle. oltre 9.127.440.000. Cioè più del doppio del contributo governativo di 4 miliardi. È quanto potrebbero pagare in più 14 milioni di famiglie che vivono in condominio in Italia. A questi vanno aggiunti i consumi di quelli che non vivono in condomini. Circa il 40% della popolazione. E le imprese. Lo certifica uno studio di Bein. Piattaforma che si occupa di digitalizzare le comunicazioni condominiali. Sostituendo i classici invii cartacei con “raccomandate digitali”. Grazie a Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Bollette, rincari del 40 per cento per le famiglie Lo studio è stato realizzato incrociando le ultime rilevazioni Istat sulla spesa familiare di luce e gas e i recentissimi dati Arera (Autorità di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022)stelle.9.127.440.000. Cioè più del doppio del contributo governativo di 4. È quanto potrebbero pagare in più 14 milioni diche vivono inin Italia. A questi vanno aggiunti i consumi di quelli che non vivono in condomini. Circa il 40% della popolazione. E le imprese. Lo certifica uno studio di. Piattaforma che si occupa di digitalizzare le comunicazioni condominiali. Sostituendo i classici invii cartacei con “raccomandate digitali”. Grazie a Spid, il Sistema pubblico di identità digitale., rincari del 40 per cento per leLo studio è stato realizzato incrociando le ultime rilevazioni Istat sulla spesa familiare di luce e gas e i recentissimi dati Arera (Autorità di ...

