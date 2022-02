Bollette: ok Cdm a decreto energia e dl superbonus (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri, all'unanimità, al dl energia contro il rincaro delle Bollette, e al provvedimento contro le frodi legate al superbonus edilizio. Il clima del Cdm, appena terminato, viene descritto buono da alcuni presenti: "tutto è filato liscio". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri, all'unanimità, al dlcontro il rincaro delle, e al provvedimento contro le frodi legate aledilizio. Il clima del Cdm, appena terminato, viene descritto buono da alcuni presenti: "tutto è filato liscio".

Advertising

TV7Benevento : Bollette: ok Cdm a decreto energia e dl superbonus - - askanews_ita : Dal Cdm ok unanime al decreto bollette e decreto superbonus - fachetti3333 : RT @sole24ore: ?? Cdm #bollette: in diretta la conferenza stampa del premier #Draghi - Video - sole24ore : ?? Cdm #bollette: in diretta la conferenza stampa del premier #Draghi - Video - simcopter : RT @rtl1025: ?? Via libera del #Cdm all'unanimità, secondo quanto si apprende da fonti di governo, al nuovo decreto contro il caro-#bollette… -