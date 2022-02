Bollette ma non solo. Nel decreto anche fondi per l’emergenza Covid, soldi al settore auto e carcere per alcune frodi sui bonus edilizi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oltre alle misure per contenere i rincari energetici in bolletta che valgono complessivamente 5,8 miliardi, nel decreto Bollette ci sono anche interventi per fronteggiare le ricadute della pandemia e sostenere specifici settori produttivi. Nella bozza all’esame del Consiglio dei ministri si trova ad esempio l’autorizzazione per una 250 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2. Sul fronte degli aiuti alle imprese la Garanzia Italia concessa da Sace alle imprese con carenze di liquidità introdotta durante l’emergenza Covid sarà estesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oltre alle misure per contenere i rincari energetici in bolletta che valgono complessivamente 5,8 miliardi, nelci sonointerventi per fronteggiare le ricadute della pandemia e sostenere specifici settori produttivi. Nella bozza all’esame del Consiglio dei ministri si trova ad esempio l’rizzazione per una 250 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto delepidemiologica-19, per l’acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2. Sul fronte degli aiuti alle imprese la Garanzia Italia concessa da Sace alle imprese con carenze di liquidità introdotta durantesarà estesa ...

