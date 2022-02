Bollette, il piano del decreto energia: 7,5 miliardi contro i rincari, 800 milioni nel 2022 per incentivi auto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un maxi intervento da circa 7,5 miliardi contro il caro-Bollette. È il piano del governo che nel pomeriggio sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri dopo la cabina di regia a Palazzo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un maxi intervento da circa 7,5il caro-. È ildel governo che nel pomeriggio sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri dopo la cabina di regia a Palazzo...

Advertising

valigiablu : Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile fa ripartire le estrazioni di gas in Italia ma non risolve il ca… - Gazzettino : Bollette, il piano del decreto energia: 6 miliardi contro i rincari, 650 milioni a Regioni e Comuni. Alle 15.30 il… - ilmessaggeroit : Bollette, il piano del decreto energia: 6 miliardi contro i rincari, 650 milioni a Regioni e Comuni. Alle 15.30 il… - UnitaNews : Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile fa ripartire le estrazioni di gas in Italia ma non risolve il ca… - valigiablu : RT @alswolf: Le riserve???? di #gas sono limitate, servirà tempo (e soldi) e poi 'l’eventuale aumento della produzione NON servirebbe ad aver… -