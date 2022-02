Bollette e superbonus, la conferenza stampa con Draghi e i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani dopo il Cdm: segui la diretta tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) dopo il Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera al nuovo decreto contro il caro-Bollette e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il superbonus, il presidente del Consiglio, Mario Draghi e i ministri dell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, tengono una conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022)il Consiglio dei, che ha dato il via libera al nuovo decreto contro il caro-e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il, il presidente del Consiglio, Marioe idell’Economia Daniele, dello Sviluppo economico, Giancarloe della Transizione ecologica, Roberto, tengono una. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Bollette e superbonus, la conferenza stampa con Draghi e i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani dopo il Cdm: segui l… - ilfoglio_it : Draghi presenta il nuovo pacchetto di misure per contrastare il #carobollette approvato in Cdm. ?? segui la diretta - Libero_official : Bollette alle stelle, via libera all'unanimità del Cdm al decreto e al Superbonus - news_mondo_h24 : Bollette e Superbonus, la conferenza stampa di Mario Draghi - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: ++ Il consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto sulle bollette e quello per le frodi sul superbonus… -