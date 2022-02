Bollette e Superbonus | il Cdm dà il via libera all' unanimità ai Dl Draghi | «In campo quasi 8 miliardi»

Advertising

fattoquotidiano : Bollette e superbonus, la conferenza stampa con Draghi e i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani dopo il Cdm: segu… - StefaniaFalone : RT @petergomezblog: Bollette e superbonus, la conferenza stampa con Draghi e i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani dopo il Cdm: segui la… - salidaparallela : RT @petergomezblog: Bollette e superbonus, la conferenza stampa con Draghi e i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani dopo il Cdm: segui la… - AigetEnergia : RT @fattoquotidiano: Bollette e superbonus, la conferenza stampa con Draghi e i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani dopo il Cdm: segui l… - NuovoSud : Cdm, 5,8 miliardi per il caro bollette e 3 cessioni di credito per il Superbonus -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Superbonus

Il premier presenta il nuovo pacchetto di misure approvato in Cdm insieme ai ministri Giorgetti e ......sapere che sono stati approvati il cosiddetto decreto, ovvero le misure per contrastare gli aumenti delle forniture energetiche. E anche le nuove norme per l'applicazione delper ...Ha aperto così la conferenza stampa il premier Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato all’unanimità le misure per contrastare il caro bollette e le correzioni al superbonus.Via libera del Cdm all'unanimità, secondo quanto si apprende da fonti di governo, al nuovo decreto contro il caro-bollette e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il ...