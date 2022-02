Bollette, Draghi: "Stanziamo 8 miliardi per tutelare imprese e famiglie" (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Il Governo vuole intervenire fin da ora per evitare che il rincaro dell'energia si traduca in un minor potere di acquisto delle famiglie e in una minore competitività delle imprese", lo ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. "Abbiamo stanziato quasi otto miliardi di euro, senza ricorrere a scostamenti di bilancio", ha aggiunto. Leggi su lastampa (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Il Governo vuole intervenire fin da ora per evitare che il rincaro dell'energia si traduca in un minor potere di acquisto dellee in una minore competitività delle", lo ha annunciato il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. "Abbiamo stanziato quasi ottodi euro, senza ricorrere a scostamenti di bilancio", ha aggiunto.

